AMLO exhibe a Calderón, Sergio Sarmiento, Martín Moreno y Max Kaiser

CIUDAD DE MÉXICO.- Exhiben en la mañanera de AMLO comentarios del monero Calderón, Sergio Sarmiento y Martín Moreno, así como a Max Kaiser a quien se calificó de “facho” y “ultraconservador”.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador leyó un mensaje que Kaiser escribió en redes sociales el 11 de mayo y en el que además de llamarle al presidente de México "aspirante a tirano", criticó al "CHAIFA", las vacunas Abdala contra Covid-19 para niños, el secreto bancario, la inscripción de centroamericanos al IMSS y la defensa que el titular del Ejecutivo sostiene sobre Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Fíjense lo que es el pensamiento conservador actual y su enojo y el nivel intelectual", expresó López Obrador sobre "el señor" Max Kaiser, "que creo tuvo un cargo con Felipe Calderón".

"Es de los más activos en contra nuestra", agregó el Presidente ante la afirmación de Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana".

AMLO exhibe bajo nivel de crítica opositora

"Fíjense del nivel, porque no estamos hablando de un campesino, de un obrero, de un maestro de primaria, de un comerciante. ¡No, estamos hablando de alguien que se considera un experto (...) Si se hace una análisis del contenido del pensamiento de este señor, es ultraconservador, facho", expresó el presidente López Obrador.

Refirió que "a lo mejor el señor" Max Kaiser "va al templo" y "olvida la doctrina religiosa de cualquier denominación".

Aseguró el presidente mexicano que millones piensan como Max Kaiser, aunque él respeta el derecho a disentir.

Max Kaiser responde a AMLO

Tras ser exhibido en el Salón Tesorería, el analista político dijo que "lo más divertido y revelador" es que "el señor López" no negó una sola línea del mensaje.

"Hoy, el sr lópez leyó completo un tuit mío, de principio a fin. Me dijo ‘facho ultraconservador’, ‘de los más activos en contra nuestra’, pero lo más divertido y revelador es que NO NEGÓ una sola línea del tuit, incluido ‘Aspirante a Tirano, ese soy yo’, dijo. No se lo pierdan", escribió Kaiser en Twitter.