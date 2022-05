AMLO: Musk congeló compra de Twitter porque "no había palomitas sino pajarracos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia mañanera del 18 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la pausa en la compra de Twitter por parte del empresario Elon Musk, haciendo referencia la gran cantidad de ‘bots’ con las que cuenta la red social.

AMLO aseguró que Musk, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, frenó la compra de Twitter por la existencia de "bots", bromeando con la imagen de la red social al mencionar que "se empezó a hablar que no había palomitas sino pajarracos".

El Mandatario federal afirmó que las cuentas falsas son un problema en las redes sociales.

Ahora que un señor con mucho dinero en el mundo (Elon Musk) había decido comprar Twitter, la plataforma esta que tiene una palomita, luego no sé si sea cierto o ustedes saben más, pero como que se arrepintió o se congeló la operación porque se empezó a hablar que no había palomitas sino pajarracos, que había muchas cuentas falsas, ¿cómo le llama a eso? 'bots'. No es nada más el Reforma o El Universal, pues es un fenómeno mundial", mencionó.