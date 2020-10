AMLO enviará iniciativa de Ley para eliminar abusos y evasión de impuestos por el Outsourcing en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que enviará una iniciativa de ley al Congreso para eliminar el outsourcing.

"Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción", declaró en su conferencia matutina.

El mandatario nacional aseguró que no dejará de denunciar actos de corrupción.

"Esas reformas que hicieron (para permitir el outsourcing) tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicará a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al seguro social, al Infonavit. ¿Que sucedió? Que abusaron", remarcó.

El titular del Ejecutivo reveló que se invetiga a una empresa “facturera” que tenía 2 mil empleados registrados conb el fin de quitarle a las empresas la responsabilidad de pagar los justo a los trrabajadores, para que no les cubrieran a los trabajadores sus prestaciones.

Durante su conferencia de hoy #AMLO reveló que enviará una iniciativa de ley para terminar con los abusos de las empresas de outsourcing utilizadas para evadir impuestos. #DuranteLaMañanera | #ConferenciaPresidente | #Outsourcing https://t.co/y3nYnnZ5Hd pic.twitter.com/d9AHIZbOwo — La Jornada Maya (@LaJornadaMaya) October 27, 2020

“Para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir en la nómina en enero, en febrero, pues eso se va a terminar, esas reformas que hicieron tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicaran a hacer trámites admninistrativos”, denunció.

Podían tener un contrarto con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, el pago al Infonavit, qué sucedió, abusaron, de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del País y se fomenta la corrupción”, reiteró.

López Obrador dijo que se tiene que “limpiar”.

“No podemos ser cómplices de corrupción, encubridores, si un ciudadano pero más un servidor público sabe que una empresa de estas factureras o de outsoucing está defraudando a la hacienda pública y no lo denuncia y no hace nada, pues es un encubridor, yo no quiero ser pasar a la historia como incubridor, como tapadera como complice de la corrupción”, manifestó.