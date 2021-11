AMLO en la ONU: ¿Qué aplica en México y recomendó hacerlo en el mundo?

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en nuestro país se lucha contra la corrupción y que el dinero recuperado se destina para el bienestar de la gente.

En su discurso en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al mundo aplicar lo mismo, y de esa manera apoyar a los que menos tienen.

"¿Qué estamos haciendo en México?", señaló AMLO, y contestó:

"Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado, con el criterio de que “por el bien de todos, primero los pobres”".

Agregó:

"Optar por los pobres implica, adicionalmente, asumir que la paz es fruto de la justicia y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementan la marginación y la miseria".

El presidente señaló que apoyar a los jóvenes, evitar la desintegración familiar, ayudar a que la gente estudie, es clave para un mejor porvenir.

"Por ello, sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de temores, riesgos y violencia, es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales", comentó.

AMLO ante ONU: "Hay que atender problemas de raíz"

AMLO afirmó que a México le podría llevar mucho tiempo lograr la paz, pero que atender lo que genera violencia desde el fondo es lo importante, y es lo que está haciendo.

"En México podrá llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo; por ejemplo, otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia. La verdadera victoria sobre las bandas delictivas siempre consistirá en privarlas de su semillero y de su ejército de reserva".

"Con este mismo criterio estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y al bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo: que la migración sea opcional y no forzosa; una decisión individual y no un fenómeno de proporciones demográficas".

López Obrador detalló que expuso al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que para evitar la migración lo que se tiene que hacer es dar empleo a la gente que huye de países, yq ue propuso activar el programa Sembrando Vida a tres países de Centroamérica.

"Hace poco le expuse respetuosamente al presidente Biden una nueva forma de enfrentar el fenómeno migratorio: sin ignorar la necesidad de ordenar el flujo, de evitar el descontrol y la violencia y garantizar los derechos humanos; le propuse aplicar de inmediato en tres naciones hermanas dos programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica".