AMLO elabora testamento político para México en caso de morir

CIUDAD DE MÉXCIO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó esta mañana a Palacio Nacional en donde grabó un video para informar que salió bien del procedimiento de ayer y que tiene un testamento político por si llega a perder la vida.

El mandatario afirmó que debido a sus antecedentes médicos, cuenta con un “testamento político” para garantizar la gobernabilidad del País.

Tengo un testamento político, no puedo gobernador un país en un proceso de transformación, no puedo actuar además con estos antecedentes de infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, cómo queda el país; tiene que garantizarse la gobernabilidad, tengo un testamento para eso, afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse, y vamos a seguir juntos queriéndonos mucho”, dijo.

El Presidente aseguró que luego de la intervención de ayer, un cateterismo en el Hospital Central Militar, los médicos autorizaron que siga con sus giras y su vida normal.

“Ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, que me puedo aplicar a fondo y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, indispensable, el básico”, precisó.

Cateterismo ya estaba programado, pero se detuvo por contagio de Covid

López Obrador narró que acudió al Hospital Central Militar para realizarse un cateterismo que ya estaba programado y que se detuvo debido a su contagio de Covid-19.

“Ayer ingresé al Hospital Central Militar para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias en el corazón, todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo; ustedes seguramente lo recuerdan que hace ocho años me dio un infarto, desde entonces periódicamente estoy cuidándome, tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días”, indicó.

Ayer (viernes), luego de la conferencia matutina, el mandatario acudió al hospital para realizarse el cateterismo y pasó la noche en el nosocomio.

