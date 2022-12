AMLO dice que su mañanera no es un tribunal de linchamientos políticos

MÉXICO.- El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador aclaró que en las conferencias matutinas se busca mantener un diálogo circular completamente libre, donde "no hay censura en general, pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta y que no queremos convertir estas mañaneras en un tribunal, ni de juicios sumarios, ni mucho menos de linchamientos políticos".

Luego de que una representante de un medio noticioso comenzara a lanzar distintas denuncias en contra de periodistas y funcionarios, sin ofrecer prueba alguna, el mandatario expresó que, si bien, todos tenemos derecho a hablar, "no tenemos la última palabra...no pontificamos" por lo cual"si se menciona alguien no quiere decir que ya es culpable".



Dijo que se tiene el derecho de manifestarnos, de señalar y presentar pruebas aquí y en los ministerios públicos e insistió en que se pueden mencionar muchos nombres pero eso no significa que ya son culpables porque todo mundo tiene derecho a la defensa y a la réplica.



Al final de la conferencia, López Obrador deseó a todos, inclusive a sus adversarios, que la pasen muy bien este fin de año y deseó que "a todas, a todos nos vaya bien, a ustedes y a todo el pueblo de México".

