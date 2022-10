AMLO dice que se revisarán concesiones de Ganfeng en Sonora; reitera que no habrá inversión privada en explosión de litio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisarán las concesiones que tiene la empresa china Ganfeng para explotar litio en Sonora y reiteró que el mineral es de los mexicanos.

Se está viendo, pero queremos que se aplique la ley. Pueden decir que no pueden tener vigencia o aplicarse de manera retroactiva, pero ya el litio es de la nación, es de los mexicanos y se tiene que revisar si las concesiones que tiene esa empresa se entregaron para el litio; si no fueron para el litio, el litio es de México ya no pueden particulares explotar el litio en el País, es de la nación, esa es una decisión que se tomó y yo creo que para bien”, dijo.