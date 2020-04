AMLO dice que quienes critican su plan económico, quieren corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -Quienes se preguntan dónde está el plan para reactivar la economía en su informe del día de ayer, solo quieren “un banderazo de salida para instaurar la corrupción en México”.

Por eso dicen algunos: ¿Dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para instaurar la corrupción en México”, dijo.

El mandatario opinó así sobre quienes criticaron el Plan de Reactivación Económica para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus que presentó ayer durante su primer informe trimestral de su Segundo Año de Gobierno.



“La gente si va a saber de qué estoy hablando; los especialistas no porque ellos están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del periodo neoliberal”, dijo.

López Obrador dio a conocer que antes de dar su informe de gobierno ayer, ya tenía el borrador de “los manifiestos” de algunos grupos.

“Ya tenía yo el borrador de los manifiestos, antes de dar a conocer, antes de las cinco de la tarde, de los manifiestos de algunos grupos. Esto quiere decir que no sólo no escucharon, ya sabían; eso me alegra mucho que ya vayan dando por descontando el que no va a haber privilegios fiscales, no va haber condonación de impuestos, no va haber rescate a grandes empresas, bancos, no habrá rescate en general, mucho menos para las grandes, el rescate es al pueblo de México”, dijo.

El presidente recordó que será el gobierno el que se “apretará el cinturón” y no el pueblo de México.

Sólo de la baja de los sueldos a los altos funcionarios y subdirectores, así como la eliminación de los aguinaldos en el gobierno federal, se ahorrarán cerca de 3 mil millones de pesos, adelantó.