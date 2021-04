AMLO dice que médicos le recomiendan esperar para vacunarse contra Covid-19

(GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esperará para aplicarse la vacuna contra Covid-19.

La semana pasada el Presidente informó que esta semana se vacunaría en el lugar que le toque en la Alcaldía Cuauhtémoc y que no sería público.

El mandatario explicó que, aunque dos médicos recomendaron la semana pasada que se vacunara, los que los trataron cuando enfermó le aseguraron que aún tiene suficientes anticuerpos.

“Consulté con los médicos, dos de ellos me habían dicho que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecía del contagio. Ellos revisaron mis estudios, llegaron a la conclusión que tengo suficientes anticuerpos, no es indispensable por ahora que me vacune”, dijo.

López Obrador adelantó que mañana estará durante la conferencia matutina uno de los médicos para que explique “y no vaya a prestarse a especulaciones”.

El Presidente agregó que sus médicos le recomendaron esperar, debido a que tiene suficientes anticuerpos.

“Incluso me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”, dijo.