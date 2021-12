AMLO dice que le dio gusto constatar “la decadencia” de Mario Vargas Llosa

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó en conferencia mañanera que le dio gusto constatar “la decadencia” del escritor Mario Vargas Llosa.

“Me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa, porque lo invitan -así está el mundo siguen creyendo que es lo mismo- a Estados Unidos a una conferencia todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina.

“Él da un discurso explicando lo que estaba sucediendo en América Latina, pero no aporta nada, lugares comunes y es un discurso de derrota, sin opciones, sin alternativas, incluso desde sus posturas. Es nada más lamentarse que ya América Latina ha sido tomada por la izquierda”.

Te puede interesar: Mario Vargas Llosa: Reviven en Twitter su apoyo a candidatos de extrema derecha que pierden elecciones

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que vio el discurso en las redes sociales hace como 10 días.

“Ya era la hora de dormir y me lo encontré en la red, y lo puse, y como estaba con volumen me dice Beatriz: ‘Como vas a estar escuchando eso’, no, no, no y ‘espérame’, y dormí rebién, pero en otros tiempos primero había imaginación, talento, era propositivo, esperanzador, aún desde su concepción de derecha, pero no, es una crisis mundial”.

Señaló que el discurso Vargas Llosa fue previo a la elección en Chile, donde ganó Gabriel Boric, y que el mismo Vargas Llosa decía que iba a ser lamentable que en Chile ganara Boric.

Recordó que el escritor y político es uno de los ideólogos más famosos del conservadurismo de América Latina, miembro de la Academia Francesa, pero por esas posturas y porque “perdió la imaginación y el talento” algunos escritores ya le estaban quitando el nombramiento.