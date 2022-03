AMLO dice que hay que esperar a conocer con claridad efectos secundarios de vacuna pediátrica contra Covid-19 para aplicarse en México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En el caso de la adquisición de la vacuna pediátrica contra Covid-19 para vacunar a niños de 5 años en adelante por parte de los gobiernos estatales, aún hay que esperar a que organismos internacionales la autoricen, pues aún no se conocen con claridad los efectos secundarios para los menores, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante su conferencia matutina si se permitirá a los gobiernos locales la adquisición de la vacuna pediátrica o será la Federación la que continúe con su compra y administración, luego de que Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que espera la autorización del gobierno federal para comprar la vacuna para la cual tiene como presupuesto 50 millones de pesos.

Todavía no hay autorización y no hay vacunas específicas para niños, solo Pfizer tiene y no está todavía muy claro, y tenemos que cuidar mucho a los niños y cuidarnos todos. Hay efectos secundarios”, dijo.