CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Como unos “mentirosos” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Estados Unidos tras su informe anual sobre derechos humanos en el mundo que afirma que en México “hay problemas significativos” en corrupción, crimen y acoso a la prensa.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería”, contestó durante su conferencia de prensa matutina desde Oaxaca.

En su informe anual del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos advirtió que México tiene problemas con ejecuciones extrajudiciales, tortura, libertad de expresión, entre otros relacionados con derechos humanos.

“Todo esto de la calificación no tiene que ver con el presidente (Joe) Biden, esos son los que están ahí de tiempo atrás, no quieren cambiar, son los que quieren someter, no respetan, no saben de que los pueblos somos libres, independientes, soberanos y son muy injerencista. Por eso, no hay que tomarlos en serio”, dijo.

AMLO dice que en Estados Unidos “son unos mentirosos” por informe sobre derechos humanos en México. Foto: Captura de pantalla

El mandatario aseguró que Estados Unidos se asume “el gobierno del mundo” y “nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si aquí nosotros lo evaluamos 'a ver derechos humanos, por qué no liberas a (Julian) Assange, si estás hablando de periodismo y de libertad, porqué tienen preso a Assange'”, cuestionó.

Se reúne con John Kerry

López Obrador se reúne hoy en Oaxaca con John Kerry, enviado presidencial especial para el Clima de Estados Unidos.

“Vamos a tratar lo de energías renovables, es una persona muy decente, respetuosa, amiga de México, ha estado con nosotros seis, ocho veces, es representante del presidente Biden y es gente muy cercana del presidente Biden”, indicó.

AMLO dice que en Estados Unidos “son unos mentirosos” por informe sobre derechos humanos en México. Foto: Especial

El Presidente aseguró que México no tiene diferencias con el pueblo de Estados Unidos y tampoco con Joe Biden.

“Hay un grupo como en todo, como hay en México y en cualquier país, la llamada clase política entre comillas”, destacó.