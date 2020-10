AMLO dice que apoyará en lo que pueda a Sonora y llama a gobiernos locales a invertir en mejoramiento urbano

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La federación apoyará en todo lo que se pueda a Sonora y a todos los estados del País, pero los gobiernos locales deben invertir en mejoramiento urbano, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre el paquete con 173 proyectos de obras para los municipios, principalmente los más pequeños para ser incluidos en el presupuesto federal que le entregó la gobernadora Claudia Pavovlich Arellano en su pasada gira por Sonora.

“Todo lo que podamos ayudar a Sonora lo vamos a hacer como con todos los estados, solo que el gobierno federal maneja su presupuesto; por tratarse de mejoramiento urbano se apoyan municipios como es el caso de Hermosillo para las calles, también Cajeme se va apoyar, los ocho pueblos yaquis se van a mejorar su infraestructura”, contestó.

El mandatario recordó que desde el Inicio de su gobierno se apoyó a las entidades fronterizas. En el caso de Sonora, los municipios de Naco, Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado.

“Lo de componer las calles es una necesidad muy sentida, no sólo en Sonora, sino en todo el País. El principal problema para muchos ciudadanos son los baches”, dijo.

López Obrador destacó la encuesta reciente (septiembre) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde destaca que el 77.8 % de los ciudadanos identifica como principal problema en su ciudad los baches en calles y avenidas.

“Hay que arreglar las calles...cómo estarán las calles bombardeados. Si tienen ahorros los gobiernos locales, porque no se le paga tanto a los regidores, porque no compran vehículos de lujo, porque no viajan tanto, pues todo a componer las calles, a arreglar las calles”, dijo.