AMLO dice que Ciro Gómez Leyva recibe dinero del gobierno de “manera indirecta”; él dice que lo intimida

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalará que Ciro Gómez Leyva recibe dinero del gobierno de “manera indirecta” porque forma parte de un “jugoso negocio” que tiene la televisora con la que trabaja, el periodista calificó las declaraciones del mandatario federal como “un claro acto de intimidación”.

Durante su programa de radio, en Grupo Fórmula, señaló que el presidente López Obrador sigue pensando que está en la plaza, en un mitin, valiéndose y sirviéndose de todos los recursos públicos que tiene la presidencia de la República.

No es la primera vez que lo hace, lo ha hecho 15 veces, no sé cuantas, no llevo el registro. Nunca había sido artero, tan duro, nunca había sido tan impreciso y creo que nunca lo había hecho con tan mala fe. Tomo el mensaje de esta mañana como un claro acto de intimidación.

"Creo que por momento se siente que esta en un mitín. Hoy lo hace en un tono de franca intimidación, nosotros hacemos un trabajo periodístico, no es el primer gobierno con lo que trabajamos así, no en cafés, no en comidas, lo hace desde Palacio Nacional sirviéndose de los recursos de la República”, destacó el comunicador.

Afirmó que el presidente es “una persona muy poderosa que está agrediendo sistemáticamente mi trabajo”.

Gómez Leyva señaló que en su labor a veces se critica al Presidente y cuando hay algo que reconocer al gobierno y a las buenas decisiones o políticas públicas, lo dice sin ningún problema.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador también señaló que “el dueño de la televisora donde está Ciro (Gómez Leyva) tiene un contrato de un reclusorio, del que teníamos que pagar alrededor de 2 mil millones de pesos al año”

Agregó que “ahora tienen que reducir ese monto en 300 millones porque era mucho, van a seguir ganando y no se les cuestiona todo lo que se les ha pagado en tiempos atrás, pero son 300 millones que nos vamos a ahorrar y como está”.

El dueño de Grupo Imagen, donde trabaja Ciro Gómez Leyva, es uno de los beneficiados en la privatización de cárceles por parte de Felipe Calderón, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero.

AMLO denunció un "negociazo" que hicieron algunos con la privatización de las cárceles durante el sexenio de Felipe Calderón. El monto pagado en 2020 es la mitad del dinero necesario para pagar las vacunas.

El gobierno, comentó el presidente, interpondrá denuncias por este asunto.

AMLO denunció un "negociazo" que hicieron algunos con la privatización de las cárceles durante el sexenio de Felipe Calderón.

"En los reclusorios que se privatizaron, el costo por cada preso es de 3 mil 500 pesos por día. Solo por algunos servicios, sin incluir la seguridad", comentó López Obrador.

Desde la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna otorgó contratos "leoninos", acusó el presodente, para privatizar 8 cárceles mediante adjudicación directa y un plazo de hasta 22 años. Suman 270 mil millones de pesos. El gobierno está obligado a pagar aún cuando las cárceles no tengan reos.

Según López Obrador, los beneficiarios de los contratos de los penales privados son "muy vinculados al poder, empresas muy vinculadas a políticos". Incluso mencionó una empresa vinculada a un medio de comunicación, aunque no dijo cuál.

Sin embargo, se sabe que uno de los penales privatizados benefició a Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Imagen, donde trabaja Ciro Gómez Leyva. Carlos Slim también figura entre los beneficiados, de acuerdo con distintos reportajes publicados en medios.

Pese a los millones pagados, la propiedad de los inmuebles se queda en manos privadas, al término del contrato.