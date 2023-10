AMLO dice a trabajadores del Poder Judicial que “no es con ellos” y los llama a “no dejarse manipular”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López obrador aseguró a los trabajadores del Poder Judicial que “no es con ellos” la eliminación de los fideicomisos que suman más de 15 mil millones de pesos.

Aprovecho para decirles a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos; ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo y eso es lo que se está haciendo”, dijo.

Los trabajadores del Poder Judicial están llamados a realizar este día una manifestación a nivel nacional en contra de la eliminación de los fideicomisos.

López Obrador llamó a los trabajadores a no dejarse manipular y que “no les engañen”, pues el quitarle los recursos a los fideicomisos es con los de “arriba”.

Es lo que propuso el Congreso; quitarles los privilegios a los de arriba, no a los de abajo. No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones, nada. Es hacer algo parecido, ni siquiera tan drástico y tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo; que les pregunten a los trabajadores del Poder Ejecutivo a quién se les redujo el sueldo, a quién se les quitaron prestaciones…fue arriba. Que no los usen, que no los manipulen”, pidió.