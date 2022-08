AMLO detalla que no serán 500 sino 600 los médicos cubanos que llegarán a México

CIUDD DE MÉXICO.- Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que serán 500 médicos cubanos los que el gobierno federal contratará ante el déficit de especialistas, este viernes el Ejecutivo federal informó que serán 600.

Acompañado por Zoé Robledo, director del IMSS y por la gobernadora Lorena Cuéllar (Morena), el Mandatario federal aseguró que los conservadores están muy enojados por la contratación de estos médicos, pero señaló que en su gobierno se garantizará que los hospitales cuenten con especialistas "y si no les gusta, pues allá ellos".

"Ahora están muy enojados los conservadores porque van a venir 600 especialistas de Cuba a ayudarnos, médicos especialistas, 600 porque la salud es un derecho humano, no tiene que ver con la ideología, no tiene que ver con la política y si no les gusta, pues allá ellos, pero nosotros, me refiero a los conservadores, nosotros vamos a cumplir con nuestro plan de que se tengan todos los especialistas en los hospitales".

En la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar en el Hospital Regional "Emilio Sánchez Piedras", el presidente López Obrador manifestó que en su gira por los 80 hospitales del IMSS Bienestar constató que no hay especialistas y puso como ejemplo que en Yucatán algunos no tienen ni pediatras.

Reconoció que hay especialistas que buscan trabajar en ciudades para que sus familias tengan mejores condiciones de vida, por lo que plazas en comunidades apartadas y marginadas no se cubren.

Destacó que, para garantizar el derecho a la salud, durante su gobierno se han abierto escuelas de medicina y de enfermería, se aumentó al doble los alumnos que estudian alguna especialidad, además de que se está basificando a los trabajadores eventuales del sector salud.

¿Y cuál es el objetivo?, ¿cuál es el propósito? pues que se garantice el derecho a la salud, que la gente humilde, la gente pobre pueda ser atendida y que no importa el dinero, vamos a quitar las cajas de los hospitales, no es culpa de los administradores o cajeros y cajeras es que había una cuota de recuperación y de esa manera podían cubrir algunos gastos porque no tenían presupuesto. Ya no habrá esas casos, es atención médica y medicamentos gratuitos y no sólo el cuadro básico, (sino) todo lo que se requiera de medicinas", explicó.