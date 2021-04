AMLO desconoce en qué consiste nuevo apercibimiento del INE

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés López Obrador dijo desconocer de qué se trata el nuevo apercibimiento que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) ayer por hacer propaganda gubernamental en su conferencia matutina del martes 20 de abril.

“Yo me enteré por los medio, pero no sé exactamente en qué consiste lo que están planteando, vamos a esperar a que nos llegue fiscalmente la notificación y que nos digan qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción para que cuidemos y no afectar”, dijo.

Ayer el INE apercibió al Presidente de la República para que ajuste su conducta, pues debe acatar la ley o será amonestado.

"Durante la conferencia matutina del martes 20 de abril, el Presidente de México volvió a realizar pronunciamientos relacionados con propaganda gubernamental y de índole electoral, lo que motivó que en esa misma fecha se presentara otra queja por el incumplimiento a la medida cautelar dictada por la Comisión de Quejas un día anterior”, detalló el INE.

El mandatario fue amonestado en días pasados por sus pronunciamientos en la conferencia del viernes 16 de abril.

López Obrador afirmó que ha quedado de manifiesto “que no voy a referirme a ningún partido”.