AMLO descarta replanteamiento de espacio aéreo por el AICM y AIFA en el Valle de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno vaya a buscar un replanteamiento al espacio aéreo del Valle de México.

Aclaró que esto es una maniobra de "técnicos corruptos" que están "muy echados a perder".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador consideró que, pese a que es un tema técnico, la mesa entre funcionarios federales y representantes de la industria de aviación debe de seguir en la Secretaría de Gobernación (Segob).

"¿Parte de la solución podría ser el replanteamiento del espacio aéreo?", se le preguntó.

No, eso no, eso es una maniobra de estos corruptos, que son técnicos muy echados a perder. Yo recuerdo cuando íbamos a tomar la decisión sobre si se consultaba o no se consultaba a esa agencia, la más famosa mandó su informe a las tres de la mañana del día que íbamos a tomar la decisión, y hay constancia de lo que estoy diciendo. A las tres de la mañana de un día decisivo", contestó.

¿Considera conveniente que la mesa esté en Gobernación, donde es una instancia política? ¿Considera que es conveniente que la mesa esté aquí para tratar este tema aunque es técnico y no político?", se le cuestionó.