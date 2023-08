AMLO descarta de ruptura en Morena; “se van a quedar frotando las manos”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ruptura en Morena pese a discrepancias de aspirantes sobre el proceso para elegir al candidato presidencial de 2024.

El Mandatario minimizó las acusaciones de Marcelo Ebrard, cuya representación rechazó ayer a las encuestadoras que participarán para definir a la "corcholata" ganadora en la contienda interna.

Están en su derecho pero yo apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso, tanto a quienes aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a quienes forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente.

"Lo que existe es inquietud, son dudas, nerviosismo, todo lo que es propio de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente, no el Presidente", dijo en su conferencia matutina.

AMLO: “Se van a quedar frotando las manos”

¿Ve posible ruptura?, se le preguntó.

"Se van a quedar, se va a quedar Junco, de tu periódico, se va a quedar frotando las manos", respondió.

¿Pudiera haber una ruptura?, se le insistió.

"No hay, no hay, no hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad", afirmó.

¿Hay unidad en Morena?

"Completamente, unidad en el pueblo", dijo.

AMLO acusa traficantes de influencias

Acusó que "traficantes de influencias" y empresarios son quienes no aceptan los cambios, pues impusieron presidentes en el pasado y saquearon al País.

Se quedaron con eso y no aceptan los cambios. Muy distinto lo de nuestro movimiento. Aquí en nuestro movimiento ya estamos hablando de este asunto, estamos hablando de quién va a coordinar el movimiento de transformación.

"Aquí no hay interés personal o de grupo, que esté por encima del interés general, interés del pueblo, no hay cabida para ambiciosos vulgares, que se lucha por principios", indicó.

Agregó que "los conservadores" buscarán descalificar la interna de Morena, como han usado otros temas que afectan al Gobierno.

"¿Y ahora que viene? Las diferencias en los aspirantes a coordinadores. Van a ver los gritos de hoy sobre eso. Y no les va a funcionar", advirtió.