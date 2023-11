AMLO defiende avances de su Gobierno en materia climática ante la COP28

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a confirmar que no asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los avances de su Gobierno en la reforestación y preservación de áreas naturales para impulsar las energías renovables en México.

La reunión de la COP21 en Dubái busca realizar un balance global de los avances logrados en mitigación, adaptación y financiamiento desde la reunión de 2023.

Uno de los resultados clave de la cumbre se enfoca en un análisis técnico y político desde 2015 para identificar progresos y deficiencias, estableciendo así una agenda para mantener el objetivo de no superar el aumento de temperatura global de 1,5 grados.

Durante la COP27, el Gobierno de México incrementó su compromiso de reducción de gases de efecto invernadero del 22% al 35% para 2030.

Esto también no se dice, pero lo podemos probar, no hay en el mundo un programa de reforestación como ‘Sembrando Vida’, no destinan en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún país de Europa, casi 2 mil millones de dólares para sembrar árboles, en ningún país del mundo están sembrando mil millones de árboles, como lo estamos haciendo nosotros”, afirmó.