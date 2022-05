AMLO defiende a su vocero Jesús Ramírez Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de su gabinete destacando la labor del coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador hizo pasar al vocero de Presidencia al frente del Salón Tesorería y le reconoció su profesionalismo.

A ver, ven, es que, saben qué; es que le echan la culpa a él, le echan la culpa a él; ‘es que él es el que le dice al Presidente de que los medios o alguien en los medios’. No, no no", expresó entre risas López Obrador.