AMLO cuestiona a la UNAM por pedir que la SEP decida validez de título de ministra Yasmín Esquivel e insiste es que es “potiquería”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) revisará el caso del título de la ministra, Yasmín Esquivel Mossa, quien plagió su tesis de licenciatura de acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Bueno vamos a ver nosotros, se va analizar, sin duda independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar”, indicó.

López Obrador criticó que la UNAM no determine si el título de la ministra es válido o no y que se lo deje a la SEP.

“Lo que nos tienen que decir es que si es válido su título o no, ahora lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos; no hay ningún problema, nosotros lo vamos analizar. De lo que no tengo duda, es que el conservadurismo, que tienen como característica la hipocresía, porque son muy corruptos, ahora enarbola la bandera de la ética”, afirmó.

AMLO cuestiona a la UNAM por pedir a la SEP decidir validez de título de Yasmín Esquivel. Foto: Especial

Rector se lavó las manos, dice AMLO

El mandatario cuestionó la razón por la cuál la UNAM no pudo resolver la validez del título de la ministra.

“De todas maneras vamos a ver nosotros el asunto, si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, si la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver?, y ahora le pasa a la SEP la decisión. Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver”, dijo

El Presidente agregó que Enrique Graue, rector de la UNAM, actuó como Poncio Pilatos, porque "se lavó las manos".

"Lo que están diciendo es que ‘hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar sino a la SEP’, como Poncio Pilatos el rector se lavó las manos, pero claro que está metido, ¿no?, hablando en plata porque ya basta de simulación e hipocresías, pero pronto, no sé si mañana o el lunes cómo está la situación, pero no vamos a evadir.”, aseguró.