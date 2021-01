AMLO contempla impulsar medios públicos y alternativos tras censura de Facebook a Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que es necesario crear medios alternativos de comunicación a las redes sociales actuales, tras la censura ocurrida contra Donald Trump.

El Ejecutivo federal, señaló que hubo un antes y un después en las redes sociales tras el bloqueo que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg hizo en la cuenta de su homólogo en Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina el periodista Daniel Marmolejo planteó al presidente la opción de abrir los medios públicos del Estado mexicano a nuevas voces, al asegurar que las redes sociales tienen dueños y censuran.

La propuesta fue bien vista por López Obrador pues considera que deben ofrecerse oportunidades de participar en medios públicos. Además de que tienen que crear medios alternativos de comunicación.

Consideró que es una mala señal el haber ‘silenciado’ a un jefe de Estado, luego de que las redes sociales revolucionaron la comunicación y le ofrecen la oportunidad a cada ciudadano de ser un medio.

No se puede permitir que una corporación, el dueño de Facebook o del Twitter decidan a quién sí y a quién no darle la posibilidad de comunicarse. Eso no, subrayó.