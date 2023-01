AMLO considera a Cuauhtémoc Cárdenas su adversario político por Colectivo por México

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Luego de la conformación del “Colectivo por México” que reúne a políticos como Francisco Labastida Ochoa, José Narro y, aunque no asistió a su presentación, se ha afirmado que también al ex candidato presidencial de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es mucho mejor conocer a sus adversarios “que enfrentar a simuladores”.

El proyecto busca “frenar” la llamada “Cuarta Transformación” de López Obrador.

Es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores”, dijo.

¿Considera AMLO a Cárdenas como adversario?

Ante una pregunta sobre si consideraba a Cárdenas como un adversario, el mandatario contestó: “En política sí, si él asume una postura de este tipo” y más tarde que no se quería “enganchar” con ese tema.

“Lo estimo mucho, respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones, es estar con el pueblo o con la oligarquía no hay más, no hay justo medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados no eran más que conservadores más despiertos entonces que bien que se están dando estas cosas”, dijo.

López Obrador precisó que sus adversarios tienen el derecho de agruparse en contra suya y ejercer su derecho de manifestación.

“Y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, están más cerca del bloque conservador; es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo”, contestó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial

La gente quiere el cambio, dice AMLO

El mandatario consideró que el nuevo colectivo no “van a afectar en nada” a su movimiento de transformación.

“La gente quiere el cambio, quiere la transformación, ya no quiere que regrese la corrupción, la impunidad, la vida de privilegios de los políticos que se acostumbraron a vivir con excesos colmados de atenciones, de privilegios, una especie de clase dorada”, dijo.