AMLO condena entrega de tarjetas a cambio del voto de candidatos de todos los partidos

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la entrega de tarjetas de cualquier partido político para atraer votos en las campañas electorales.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Adrián de la Garza, candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, por la entrega de la Tarjeta Rosa con dinero a cambio del voto.

El mandatario lo denunció durante su conferencia matutina y hoy fue cuestionado sobre su postura ante la misma práctica de aspirantes a algún puesto de elección popular incluso del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Está muy mal eso, eso es antidemocrático, el voto debe ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio no es una mercancía. Hicimos una denuncia y salen otros casos que bueno, hay que denunciar todos los casos sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada”, contestó.

López Obrador recordó la entrega de las tarjetas Soriana y el caso Monex en la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2012.

El Presidente acusó a Lorenzo Córdova, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), quien lo señaló de interferir en las elecciones de Nuevo León, de ser un antidemócrata.

“Él no es un demócrata, y lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, ejercicio y el derecho a votar que es sagrado”, dijo.