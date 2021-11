AMLO comparte emotiva fotografía cargando a bebé previo a supervisión de carreteras de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.-Previo a su llegada para supervisar los trabajos de rehabilitación de las carreteras de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido por simpatizantes en Salina Cruz.

Te puede interesar: Sedena exhibe a Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, por inasistencias a reuniones de seguridad

Sin embargo, lo que trascendió fue una fotografía compartida por AMLO, la cual captó el emotivo momento en que el mandatario cargó en sus brazos a una bebé.

Miren esta hermosura que me encontré al salir del hotel en Salina Cruz", dijo el presidente.

Supervisa el avance en la construcción del corredor interoceánico del Itsmo

Este fin de semana, López Obrador realizó una gira de trabajo para supervisar el avance en la construcción del corredor interoceánico del Itsmo, que unirá los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz.

"Tengan en cuenta que el programa integral del Istmo incluye la comunicación del Pacífico con el Atlántico, por eso estamos modernizando el puerto de Salina Cruz y también el puerto de Coatzacoalcos y la vía de ferrocarril”, puntualizó en un mensaje en sus redes sociales.

Te puede interesar: Desafía AMLO variante Covid Omicron tras preparar Tercer Informe en el Zócalo, opinan críticos

Adelantó que el proyecto del Istmo estará a cargo de una empresa custodiada por la Secretaría de Marina “para que los bienes del pueblo, de la nación, no se trasladen, no se entreguen a particulares y no se rematen".

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador se quedará en la entidad, pues este lunes la reunión de seguridad y la conferencia matutina va a llevarse a cabo desde Oaxaca.