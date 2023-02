AMLO celebra que Cuauhtémoc Cárdenas se haya deslindado del “Colectivo por México” y refrenda su estima y respeto

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano aclarara que no pertenece al “Colectivo por México” y que no avaló la iniciativa “Punto de Partida”.

“A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero”, dijo.

López Obrador precisó que desconocía que Cárdenas Solórzano se había deslindado del grupo desde hace tiempo.

“Lo siguieron manejando…pero me da mucho gusto que el ingeniero haya declarado. Yo creo que aclaró”, dijo.

Los miembros del colectivo afirmaron días antes de la presentación del documento “Punto de Partida” que el ingeniero formaba parte de los impulsores, que lo conocía, había participado y lo avalaba.

Cuauhtémoc Cárdenas.

AMLO refrenda su estima y respeto a Cuauhtémoc Cárdenas

El mandatario fue cuestionado sobre si se retractaba de lo que dijo ayer, al considerar a Cárdenas como un “adversario”, cuando un reportero le preguntó si era su adversario.

“De todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores. Porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo que los moderados son conservadores más despiertos, más audaces, más simuladores”, contestó.

El Presidente aclaró que “le da mucho gusto” la misiva de Cárdenas, pues aunque no leyó el documento “Punto de Partida”, considera que se trata de una “crítica exagerada sin fundamento” en contra de su gobierno.

Celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas, que haya debate. Lo va a seguir habiendo, pero que no quieran engañar al pueblo, diciendo hay una dictadura, hay una tiranía”, indicó.

López Obrador refrendó su estima y respeto a Cárdenas Solórzano.

“Sí, yo lo estimo mucho, pero además lo respeto porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros. llegamos a la Presidencia para impulsar la transformación”, dijo.

Cárdenas se deslinda

Ayer luego de las palabras de López Obrador durante la conferencia matutina, Cuauthémoc Cárdenas se deslindó del colectivo y del documento “Punto de Partida” y explicó la razón de su ausencia en el lanzamiento del proyecto.

A través de una misiva publicada en cuenta de Twitter, el ingeniero admitió que conoció el documento que se preparaba a lo largo del tiempo, pero que por razones de carácter político decidió no participar más.

"Sin embargo, en el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, escribió.

Y siguió: “En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer (el lunes) para hacer público el proyecto Punto de partida-Mexicolectivo".