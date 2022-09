AMLO calla ante la propuesta de la pena de muerte para feminicidas en San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia de prensa matutina que no opinaría sobre la propuesta del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que busca la pena de muerte contra feminicidas y castración a violadores.

Luego de ser cuestionado al respecto por un representante de los medios de comunicación, el mandatario mencionó, "no opino, porque eso tiene que ver más con el sensacionalismo, con el amarillismo y con la politiquería, entonces no me meto en eso".

Al insistirle en el sentido de que se ha tratado de una propuesta impulsada por el propio gobernador potosino, López Obrador únicamente indicó que "yo no contesto, no caigo en ninguna provocación, es amor y paz".

La propuesta de Ricardo Gallardo

Este lunes, el gobernador de San Luis Potosí afirmó que, aunque muchos legisladores tuvieran dudas al respecto, impulsará una consulta popular para que la población se manifestara sobre el tema, con el objetivo que los legisladores locales y federales supieran cuál era la voluntad de sus representados.

Ricardo Gallardo expuso que desde que anunció la propuesta lo han buscado organizaciones y medios de comunicación a nivel nacional e incluso de otros países para que les muestre la iniciativa que se presentará.

Ya la estamos terminando", aseguró, a la vez que dijo que hay mucha gente en todo el país y otros lugares a favor de que se concreten este tipo de propuestas, sobre todo el tema de la castración.

La iniciativa del gobernador de San Luis Potosí fue lanzada en un video luego de la violación y feminicidio de "Chuyita", una joven de 14 años, originaria de Villa de Arista.

Organizaciones feministas y la familia de la víctima han exigido a las autoridades se haga justicia.