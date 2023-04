AMLO asume la culpa de que Lily Tellez sea senadora

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que es responsable de que la actual senadora del PAN, Lilly Téllez, ocupe un escaño, pues recordó que él se la presentó al ahora gobernador Alfonso Durazo para que participara con él en la fórmula en la elección de 2018.

Luego de que el mandatario se negara a acudir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez en el Senado, reiteró que debe de cuidar la investidura presidencial, discurso que fue reforzado luego de que la panista increpara al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López en la ceremonia.

No obstante, al ser cuestionado si condenaba la actitud de Téllez, López Obrador, dijo que no.

“No, es normal, parte de lo que estamos hablando, además yo soy responsable en buena medida, porque yo la propuse. Hace unos días me decía mi hijo ‘oye, papá, ¿has cometido errores como Presidente?, ¿y antes? Muchos. Uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el creador y con la naturaleza, nosotros somos seres humanos y cometemos errores’”, relató.

El jefe del Ejecutivo federal comentó que en esa conversación con su hijo Jesús Ernesto hizo memoria de personas que recomendó para cargos públicos “y que nos traicionaron”.

“Es parte del noble oficio de la política, hay quienes no tienen convicciones, no tienen principios, es como la fábula, hablando de los sapos, del sapo y el escorpión. (…) Me tocó a mí proponerla al gobernador Alfonso Durazo, nuestro amigo, él hasta se extrañó, le dije se requiere de sumar esfuerzos, voluntades. Él ya la convenció”, dijo.