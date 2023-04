AMLO critica pasarela de aspirantes de oposición para 2024

MÉXICO.- El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo con la presentación de los candidatos de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024 que tuvo lugar el lunes pasado, donde se hizo un llamado a la unidad de la oposición.

Desde el Palacio Nacional, el líder del gobierno acusó a esta alianza de tener intenciones de continuar con actos de corrupción, ya que según él, son conocidos por ser muy corruptos.



"Sobre la pasarela ayer de opositores", se le cuestionó en conferencia de prensa.



"Ah, está muy bien eso", respondió.



"Que la oposición está diciendo que es frenar a la Cuarta Transformación, es frenar a..", se le siguió cuestionando.



No, pues eso ya es dominio público, eso ya se sabe, no es ninguna novedad, lo que quieren es detenernos porque quieren seguir robando, son muy corruptos. Entonces, están molestos porque ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo, de que iba a ser una simulación, entonces se están agrupando.



Siempre ha sido así, lo que pasa que el régimen oligarca fue creando todo un andamiaje para simular de que se vivía en una democracia en México y se disfrazaban los conservadores de integrantes de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, o se decían independientes, pero como ahora se está llevando a cabo una transformación, pues son momentos de definiciones. Entonces ya no hay medias tintas"



En el salón Tesorería, el Mandatario federal llamó a definirse porque, señaló, ya no se puede llevar a cabo "la política robalera".



"Ya no se puede llevar a cabo, como era antes, 'la política robalera'. Acuérdense ustedes que el robalo es el único pez que se mueve en dos aguas, en agua dulce y en agua salada. Entonces, ya no es así, la 'política robalera' pues no aplica, entonces ya hay que definirse.



Y eso es lo que está sucediendo, están agarrados de la mano los Moreira con los del PAN, que antes eran supuestamente, ¿no?, adversarios. Los del PAN tenían campañas allá en Coahuila, pidiendo que se encarcelara a los Moreira porque habían endeudado a Coahuila. Puro cuento, porque el mismo Calderón exoneró a Moreira", afirmó.



Este lunes, sin la presencia de los dirigentes de sus partidos, aspirantes del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República acudieron al foro Unidad y Gobiernos de Coalición al que convocó la organización Unid@s, y con ello se dio el virtual banderazo de salida de la oposición para la carrera presidencial de 2024.



El evento, que concluye hoy martes, sirve como pasarela de políticos de diversos partidos que han expresado su interés en competir por la candidatura presidencial y que expusieron algunas de sus propuestas.



Desde priistas de viejo cuño como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu hasta panistas de larga filiación como Santiago Creel, igual que "neopolíticos" como Lilly Téllez y empresarios como Gustavo de Hoyos Walther coincidieron en el llamado a la unidad de la oposición y en la necesidad de abrir espacios a la sociedad civil.