AMLO asegura que en mina de Sabinas no se repetirá la historia de Pasta de Conchos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en el caso de los 10 trabajadores atrapados en una mina de Carbón en El Pinabete en Sabinas, Coahuila, no ocurrirá lo mismo que hace 16 años en la mina Pasta de Conchos donde 65 mineros quedaron atrapados y hasta la fecha no se han recuperado ni los cuerpos.

Durante su conferencia diaria, el mandatario indicó que su gobierno trabaja en la mina hasta lograr rescatar a los mineros atrapados.

"No somos iguales, no se van a repetir los hechos y nosotros buscamos que no se repitan, pero es un proceso: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina por nacer, es un proceso. Pero estamos avanzando mucho, tan es así que estos temas los estamos tratando de manera abierta y así lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir informando a todo el pueblo y atendiendo a los familiares.