AMLO anuncia visita de trabajo de John Kerry a finales de octubre sobre el “Plan Sonora”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- A finales de octubre México recibirá a John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, en viaje de trabajo sobre el Plan Sonora, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A finales de este mes, porque estamos trabajando sobre el Plan Sonora, que tiene que ver con energías renovables. Ya estamos construyendo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una planta solar, y se va a replicar esa planta”, dijo.

El Plan Sonora, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, incluye la construcción de cinco plantas fotovoltáicas más a lo largo de la frontera entre Sonora y Estados Unidos, con líneas de transmisión hacia Baja California

López Obrador recordó que se tomó la decisión de nacionalizar el litio y que no se descarta, con la participación de Inversión Extranjera, construir fábricas de baterías como parte del plan.

Plan Sonora

“No descartamos el que podamos hacer, con la participación de la inversión extranjera, fábricas de baterías, impulsar la industria automotriz con baterías; es decir, dejar de ocupar gasolinas para exportar carros construidos en México eléctricos”, indicó.

El mandatario destacó que el Plan Sonora es “un plan integral” y que las relaciones de México con Estados Unidos “son muy buenas”.

“Y ya no tiene ni caso que yo haga referencia a los que apuestan a la confrontación, porque siempre andan saliendo notas de supuestos expertos, algunos especialistas en la relación México-Estados Unidos, internacionalistas que se frotan las manos buscando en enfrentamiento, no tiene caso, no tiene caso”, indicó.

