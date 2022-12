AMLO anuncia que el Senado podría suprimir "guardaditos" de reforma electoral

MÉXICO.- Según expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Senado de la República podría suprimirse el apartado que permite a los partidos políticos utilizar los remanentes para financiar elecciones subsecuentes, de la minuta de reforma electoral.

Hay que ver de qué se trata, porque me dijeron que ya no estaba. Puede ser que ahora en el Senado se quite, si va a ser hasta febrero, no le hace que nos lleve tiempo, porque todavía aplica para antes de la elección presidencial, tenemos tiempo"