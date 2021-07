Mañanera de AMLO: Continuará “Quién es Quién en las mentiras de la semana” aunque no guste a los adversarios, advierte López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Al afirmar que "la mentira es reaccionaria y la verdad revolucionaria", el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque no le guste a sus adversarios, se seguirá presentando cada miércoles el informe "Quién es Quién en las mentiras de la semana" en sus mañaneras.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que este espacio es para dar respuestas a las "mentiras" y a todo lo falso que se difunde.

Este apartado es un espacio para dar respuesta a las mentiras a todo lo falso que se difunde. No hay que olvidar que la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, y tenemos que actuar todos, periodistas, políticos, representantes de organizaciones sociales con apego a la verdad, porque se tiene que respetar al pueblo, no se puede engañar al pueblo, no se debe ningunear al pueblo y actuar siempre con rectitud, y no mezclar intereses económicos con el derecho a la información.

Periodismo que observa AMLO

"No utilizar la libertad de expresión como negocio, no excusarse en eso y hacer siempre un periodismo objetivo profesional, plural que le dé oportunidad a todas las voces, no un periodismo tendencioso, y mucho menos un periodismo al servicio de grupos de intereses creados, por mafias, un periodismo contrario a los intereses del pueblo.

"Aunque no les guste a nuestros adversarios, pero va a continuar la sección", advirtió.

El pasado miércoles, el presidente López Obrador inauguró la sección "Quién es Quién en las mentiras de la semana", la cual estará a cargo de Elizabeth García Vilchis.