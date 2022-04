AMLO ante los feminicidios: El modelo neoliberal es el problema

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador señaló que la situación de violencia en México es posible de detenerse si la sociedad mejora. Como propósito de su gobierno, el mandatario critica la decadencia del país y llama a trabajar por cambiar el modelo liberal: que el dinero, lo material, el triunfar a toda, dejen de ser prioridad.

En un contexto donde se ha documentado sin fin de ataques contra las mujeres y niñas y en donde apenas en Marzo de este año México alcanzó cifras históricas en torno a delitos de acto impacto como extorsión, corrupción de menores, violación y agresión de género de acuerdo con el reporte mensual sobre violencia contra las mujeres emitido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el presidente culpó al modelo neoliberal.

"El problema, la falla de origen, es el modelo imperante durante mucho tiempo, se dejaron de promover principios valores, se quiso eclipsar todo el sistema de vida inspirado en nuestras culturas, por un sistema materialistas, individualista, egoísta. Lo que aquí mencionó Max Arriaga en el enfoque neoliberal de la educación", el presidente expresó.

López Obrador agregó que se tiene que regresar a infundir principios, asimismo valores, " por eso es la transformación, y todos tenemos que contribuir" terminó, haciendo referencia a la 4T.

Señaló que de eso se trata la “República amorosa” que se habla desde su gobierno, siendo la felicidad estar bien con uno mismo, sin importar los bienes materiales y los títulos.

Las buenas intenciones no lo son todo

El amor y la satisfacción que el presidente expresa no se refleja en la realidad y es, como mencionó, parte de una transformación que debe y necesita tener el país. No obstante, la transformación no ha tomado en cuenta las cuestiones ideológicas, sociales y económicas que influyen a la violencia sobre las mujeres.

Se ha informado que el presupuesto para los programas de protección para las mujeres y niñas ha disminuido un 4 por ciento, según organismos civiles. "Son migajas" puntualiza Guadalupe Ramos Ponce, vicecoordinadora de CLADEM.



Wendy Figueroa puntualiza que la reducción del presupuesto para este año de Gobernación ha obligado a registrar cambios al programa dispuesto a promover atención y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas.



También se redujo el presupuesto en cuestiones como la planeación demográfica, que se encarga de financiar la estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente, además del mecanismo a periodistas y defensores, etc. La “República del amor” culpa al modelo neoliberal, no obstante, las violencias ejercidas en anteriores sexenios continúan y siguen siendo ignoradas.

