ONG critica recursos para programas que atienden a las mujeres: "Son migajas" 

Ciudad de México.- El presupuesto destinado para los cuatro programas que atienden la violencia contra las mujeres en México tiene un presupuesto de mil 178 millones 543 mil 371 pesos.

Esta cifra apenas representa el 0.016 por ciento de los recursos ejercidos para el 2022 y que se eleva hasta 7 billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos.

Los programas enfocados en las mujeres y niñas son: Atención a las Mujeres en Situación de Violencia, al que se le destinó este año 158 millones 900 mil pesos; Para Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, con 310 millones 451 mil 545 asignados; el de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (la PAIMEF) con 288 millones 988 mil 386 y el de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, al que se le brindaron 420 millones 203 mil 440.

En conjunto, estos programas recibieron recursos que alcanzan los mil 178 millones 543 mil 371 pesos.

Esta cantidad “son migajas”, opinan los organismos civiles consultados por El Universal. Los recursos que son destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 a programas para erradicar la violencia contra las mujeres solo evidencian, opinan los organismos civiles, el interés y su magnitud en atender la problemática, expandida por todo el país y que es, según las estadísticas, situación en la que están o estarán todas las mujeres mexicanas al menos una vez durante su vida.

La viceoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, apunta que

"Sí, son migajas. No se habla de un reconocimiento de derechos, del problema, no se habla de nada. No, no son ni siquiera migajas, me parece que esto es hasta un insulto, dada la gravedad de la problemática en el país y que se destine solamente esa cantidad de recursos en esos programas para atender las violencias contra las mujeres", dice Guadalupe Ramos Ponce.