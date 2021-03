AMLO alista reforma para que investigaciones a funcionarios sean públicas y no haya secrecía

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que alista una iniciativa de ley en la que se establezca que en investigaciones en donde estén involucrados servidores públicos no exista la secrecía y el expediente sea público.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que no se puede mantener en sigilo o en secreto estas investigaciones argumentado el debido proceso.

"No debe haber fueros ni privilegios para servidores públicos. Una de las cosas que estoy proponiendo, y voy a convertirla en iniciativa de ley, es de que en el caso de servidores públicos no haya secrecía, que se conozcan los expedientes, que no se argumente de que por el debido proceso no se pueden dar a conocer las investigaciones", aseveró.

"Siempre se habla de los derechos humanos, pero si se trata de un servidor público que violó derechos humanos, porque la corrupción es una violación a derechos humanos no tiene por qué mantenerse en sigilo o en secreto. Cuando se trata de un asunto de los ciudadanos, entre particulares es otro asunto, es otra cosa, pero servidor público ¿cómo no debe saber el pueblo?", agregó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que respeta la separación de poderes y confió en que en el Poder Judicial se realice una renovación como parte del proceso de purificación de la vida pública nacional, pues acusó que antes el Poder Judicial era "como el Castillo de la Pureza".

"Es la propuesta, pero debe salir de ellos, nada de imponer y yo si veo que hay voluntad en el poder Judicial sobre todo del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) desde luego tiene que enfrentar cuestionamiento pues imagínense cuantos intereses creados, cómo estará de acuerdo Ramón Cossío si ellos formaron parte de la corrupción que imperaba y eso es por mencionar a un ministro, pero así muchos otros.

"Antes el Poder Judicial era como ‘el castillo de la pureza’, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado o a un ministro. A mí me gustaría que se hiciera un análisis, un estudio sobre cuántos jueces, magistrados y ministros han sido enjuiciados sobre todo en la época post revolucionaria, cuantos han sido castigados Durante el periodo neoliberal muy poquitos, muy poquitos, porque como es un poder autónomo no se podía intervenir y no se debe intervenir", afirmó.