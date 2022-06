AMLO afirma que saluda a la mamá de “El Chapo” Guzmán porque es una señora, pero a ex presidentes no porque le afectan políticamente

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que saludar a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán es distinto que hacerlo con los ex presidentes, porque la primera es una señora “que merece todo mi respeto” y los últimos lo afectarían políticamente.

El mandatario dijo durante su conferencia de prensa que a los ex mandatarios Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Carlos Salinas de Gortari, no los odia y aunque en un inicio consideró que si se los encontraba los saludaría, después rectificó.

Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor los saludaría… a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente, pero en lo personal, es otra cosa”, indicó.

“¿Saludó a la mamá de ‘El Chapo’ (Joaquín Guzmán Loera) y a un ex presidente no?”, le gritaron.

“Sí, cómo no, es completamente distinto. Un familiar de un delincuente, si no está enjuiciada, si es una señora mayor, una madre, merece todo mi respeto”, contestó.

Las madres e hijos son cosas mayores, dice AMLO

López Obrador argumentó que en la tradición de la justicia mexicana cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le permite asistir.

“Esas son cosas mayores, las mamás, los hijos; eso no lo van a entender nunca, y además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso, tiene mucha carga de odio, para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos”, indicó.

El Presidente aclaró que incluso tiene fotos con personas que cometen actos ilegales, pues debe ser uno “de los más fotografiados de México”.

“Puede uno hasta tomarse fotos, imagínense, ¿cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o está en la cárcel? No exagero, debo de ser de los más fotografiados, no es por presumir, de México, porque a donde quiera que voy, foto, foto”, explicó.