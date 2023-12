AMLO afirma que continuidad de la 4T está garantizada en 2024: "Ya despertó la gente"

CIUDAD DE MÉXICO.- La pasada noche del sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la continuidad de la 'Cuarta Transformación' en 2024 está garantizada: asímismo, afirmó que "ya no hay marcha atrás" respecto a las próximas elecciones presidenciales.

No se preocupen por el futuro: está garantizado, va a continuar la transformación. Ya no hay marcha atrás. Vamos a continuar con este proceso de transformación", comentó durante su visita a Tabasco.

Evitando nombrar a personas, el mandatario mexicano aseguró que, que quien lo va a sustituir en la Presidencia de la República el próximo año va a continuar "muy probablemente" todos los programas de bienestar en beneficio del pueblo.

Al concluir su jornada de supervisión del tramo Coatzacoalcos-Palenque del Tren Interoceánico, al llegar a la estación de Teapa, Tabasco y ante decenas de pobladores, AMLO señaló que, si hubiera riesgo de que no se continuara con su proyecto de transformación, él personalmente. expresaría su preocupación.

Se va a seguir yendo al carajo la corrupción en nuestro país. Nada de corrupción, nada de que sean unos cuantos como era antes los que se robaban el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Eso ya no, eso no lo quiere el pueblo de México, por eso no se preocupen, ya despertó la gente".