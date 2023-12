AMLO se compromete con Biden a reforzar contención migratoria; propone diálogo con Cuba y Venezuela a cambio

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Presidente de México se comprometió con Estados Unidos a continuar conteniendo la frontera Sur para disminuir el flujo migratorio. A cambio, Andrés Manuel López Obrador señaló que le gustaría que el Gobierno estadounidense inicie conversaciones con Cuba y brinde más ayuda a los países de donde surgen los migrantes.

El mandatario habló sobre lo que trató ayer durante su llamada telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden, y confirmó que el tema migratorio fue central, además de las relaciones económicas.

Lo que venimos haciendo y vamos a reforzar, para ayudar a que se mantenga el flujo; hubo en los últimos tiempos un crecimiento más allá de lo normal. Ellos tienen capacidad para entregar visas de trabajo de su plan a razón de mil diarias; pero se saturó y ya se les convirtió en un problema, y tuvieron que detener el transporte de trenes y cerrar; pero ya estamos resolviendo eso”, dijo.

Lo anterior en relación a que las autoridades estadounidenses reabrieron dos cruces ferroviarios en Texas, y mantuvieron operaciones limitadas o suspendidas en otros cruces fronterizos.

Además, las cifras publicadas este viernes sobre las detenciones por cruzar la frontera de Estados Unidos desde México muestran un aumento de un 1.2% en noviembre respecto a octubre.

Por lo anterior, el Presidente confirmó que los funcionarios estadounidenses quieren que México haga más para bloquear a los migrantes en su frontera Sur con Guatemala, o que dificulte el movimiento a través de México en trenes, camiones o autobuses, una política conocida como “contención”.

Propone que haya acuerdos de EU con Cuba y Venezuela

Pero el Presidente dijo que a cambio quería que Estados Unidos enviara más ayuda para el desarrollo a los países de origen de los migrantes, y redujera o eliminara sanciones contra Cuba y Venezuela.

“Vamos a ayudar, como siempre lo hacemos”, dijo López Obrador. “México está ayudando a alcanzar acuerdos con otros países, en este caso Venezuela”.

Pero no sólo es contención, son dos cosas más: primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe; seguir ayudando a resolver problemas de índole político como lo de Cuba, Venezuela, Guatemala, porque todo eso alienta a la migración”, contestó.

Es decir, México aparentemente estaría ofreciendo negociar con Venezuela, cuyos ciudadanos constituyen una gran parte del aumento de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos.

Envía mensaje a migrantes

El Presidente envió un mensaje a los migrantes: “que no hace falta llegar allá, hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos, que no existía antes, y hay también traficantes de personas que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites desde sus lugares de origen”.

La migración, agregó, de venezolanos, haitianos, cubanos y ecuatorianos creció en lugares como Piedras Negras, Coahuila.

“Esto ha limitado que funcionen normalmente los puentes, los pasos, por esa aduana”, ejemplificó.

Entre los acuerdos de la llamada, confirmó, hay una reunión el 27 de enero con una comitiva de secretarios de Estado de Estados Unidos en Palacio Nacional, para tratar el tema migratorio.

