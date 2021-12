AMLO adelanta que “ex gobernadoras” se incorporarán al Servicio Exterior Mexicano

CIUDAD DE MÈXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ex gobernadores y ex gobernadoras se incorporarán al Servicio Exterior Mexicano y que “muy pronto” darán a conocer los nombres.

Vamos a dar a conocer dentro de poco la incorporación al Servicio Exterior de ex gobernadores, ex gobernadoras que van a representar a México en el extranjero, muy pronto”, dijo.

El 22 de noviembre Grupo Healy le preguntó si la ex gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano será nombrada Cónsul de México en Barcelona.

El Presidente no descartó ni aceptó si la ex gobernadora esté contemplada para un Consulado y dijo que esa semana darían a conocer el listado, pero no fue así.

No me gustaría adelantar nada, mejor hago el compromiso con ustedes de que en esta semana, porque tengo que revisar algunas cosas, les informo si les parece”, contestó.

En Sonora y a nivel nacional ha trascendido que la ex gobernadora emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será nombrada Cónsul de México en Barcelona.

Pero hoy el mandatario se refirió a que habrá ex gobernadoras nombradas muy pronto para representar a México en el exterior.

Estamos buscando que sea una representación muy plural, porque México es así, es un mosaico cultural, es un País diverso, un País plural, democrático. Cuando se está representando a México en otro país, está representando a México, a todos, no pueden ser sólo de una corriente de pensamiento, de un partido, sino que puedan estar todos y que busquemos siempre la conciliación, la armonía y el diálogo”, dijo.

Ex gobernadores y gobernadores a los que AMLO ha mencionado para algún puesto en su gobierno:

Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador de Sinaloa por el PRI/ Embajador de España.

Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero por el PRI/gobierno

Antonio Echavarría García, ex gobernador de Nayarit por el PAN/gobierno

Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California por Morena/ gobierno

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo por PAN-PRD/gobierno