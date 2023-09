AMLO acusa que Ministros de la SCJN defienden al fiscal Uriel Carmona

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defienden al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

"Yo creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial, pienso que los Ministros de la Corte, no todos, pero la mayoría. Porque todos los amparos que le están concediendo hablan de que tiene fuero.

"Y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común; eso es lo que me explican a mí los abogados", comentó López Obrador en conferencia.

Magistrados liberan a fiscal vinculado a feminicidio

Ayer, el Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, apuntó contra magistrados de tribunales colegiados que determinaron liberar al Fiscal en lo que hace a la acusación por retraso de justicia, y otorgaron suspensiones contra las acusaciones de encubrimiento y feminicidio.

Los Magistrados Elisa Macrina, Álvarez, Castro, Reynaldo, Manuel Reyes, Rosas y Carlos López Cruz, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, el 1 de septiembre ordenaron su inmediata libertad bajo el argumento de no haberse respetado su fuero".

Desde agosto, Uriel Carmona es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que le acusa de al menos tres delitos: contra la procuración y administración de justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliador.

Protección de jueces a fiscal de Morelos

Por las tres imputaciones, el Fiscal de Morelos fue detenido y vinculado a proceso, pero también se ha ordenado su liberación en el mismo número de ocasiones.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal explicó que Carmona posee fuero para delitos federales y no para locales, lo cual ha permitido que autoridades judiciales se desistan de las acusaciones en contra del Fiscal.

Ya resolvió la Corte esto que les estoy planteando; sin embargo, no han elaborado -tiene un término jurídico- para que entre en vigor, no han hecho el engrose famoso. Y, como todavía no está el engrose, sigue este limbo y los jueces están otorgando amparos, porque suponen que tiene (Carmona) fuero y no puede ser juzgado.

"Cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero, no sé si en delitos del fuero común o federal, pero en uno de los fueros no aplica. Pero me llama mucho la atención, porque es uno, y otro, y otro amparo. Tiene fuero para delitos federales, no para delitos locales, pero eso lo resolvió la Corte, pero todavía no entra en vigor porque no han hecho el engrose. ¿A quién le corresponde, a la presidenta de la corte o a un ministro?", agregó.