AMLO acusa al poder Judicial de pretender dar un “golpe de Estado técnico”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El poder Judicial quiere dar un “golpe de Estado técnico” a su gobierno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego de que el poder Judicial emitiera una suspensión definitiva en contra de la obra del Tren Maya.

Una cosa es que violen la Constitución, a ver que me digan los ministros si no la están violando cobrando más de lo que cobra el Presidente”, dijo.

Y agregó: “Y otra pues, es ya querer dar un golpe de Estado, neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutamos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”.

Seguirán queriendo para obras, dice AMLO

López Obrador indicó que “van a seguir queriendo parar las obras”.

“Pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se van a poder cancelar las obras, no se puede", precisó.