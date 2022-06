AMLO acusa a políticos de EU por presionar a Joe Biden para exclusiones en la Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a políticos estadounidenses de presionar a su homólogo Joe Biden, tras confirmar que no asistiría a la Cumbre de las Américas.

El presidente López Obrador calificó al presidente estadounidense, Joe Biden, como un "hombre bueno" que, sin embargo, está sometido a presiones de los republicanos extremistas, algunos líderes demócratas y dirigentes de la comunidad cubana que tienen "mucha influencia y odio".

Aunque mencionó en su mañanera de este lunes a Bob Menéndez, López Obrador señaló que hay figuras, tanto en el lado republicano como el demócrata, que han expresado su rechazo a que se invitara a Cuba a la cumbre y criticado la amenaza del presidente de México de no asistir a menos que se invitara a todos. Básicamente, el anticastrismo en Florida.

Como el senador republicano por Florida, Marco Rubio, quien ante la advertencia de López Obrador, dijo que no creo que los Estados Unidos de América deban, francamente, ser intimidados o presionados sobre a quién invitar a una cumbre que estamos organizando. Si no quiere venir, que no venga".