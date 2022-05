Polémica por la Cumbre de las Américas, EU invita a España y aún no llegan invitaciones a Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos invita a España a la Cumbre de las Américas; en tanto mandatarios latinoamericanos piden que sea cumbre para todos los países de América.

Los presidentes y representantes de México, Bolivia, Argentina, Honduras y Chile reclaman que sea una “cumbre para todos” y los dos primeros amenazan con no ir en caso de que no se invite a todos a este evento a celebrar el mes entrante.

Los que podrían quedar excluidos por los Estados Unidos son Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyas invitaciones no han confirmado Estados Unidos pero en su lugar ya decidió emitir una invitación a España.

Invitan a España a Cumbre de las Américas

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la invitación la cursó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a su homólogo español, José Manuel Albares, quien representará a España en la cita, pública El Universal.

Se prevé que a la cumbre asistan otros países en calidad de observadores como sería el caso de España.

Estados Unidos acusa a Cuba, Venezuela y Nicaragua de no respetar la democracia y, por tanto, señaló que no consideraba invitarlos, aunque las invitaciones aún no terminan de llegar.