AMLO aclara que aunque quisiera reelegirse no puede, pues se requiere una reforma a la Constitución

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, aunque quisiera reelegirse, no puede porque se necesitaría una reforma constitucional.

López Obrador cuestionó a quienes defienden el lema del “INE no se toca” bajo el argumento de que, entre otras cuestiones, busca reformar el sistema electoral mexicano para reelegirse.

Que estoy haciendo esto porque me voy a reelegir; aunque yo quisiera reelegirme, no solo no quiero va en contra de mis principios, no podría yo hacerlo porque se necesitaría una reforma constitucional”, dijo.