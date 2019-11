AMLO a Alex Lora: ‘escucho a John Lennon, no a rockeros conservadores’

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la polémica provocada por el cantante Alex Lora, al hacer una dedicatoria ofensiva al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le cuestionó al mandatario sobre su opinión.

Ante esto, López Obrador respondió:

“Miren, los rockeros que me gustan no son conservadores, por eso sigo escuchando a John Lennon”, sonrió el presidente.

"Miren, los rockeros que me gustan no son conservadores, por eso sigo escuchando a John Lennon", contestó @lopezobrador_ al ser cuestionado por las arengas que el cantante Alex Lora realizó en contra del presidente durante uno de sus conciertos. pic.twitter.com/WbTH0NzYJd — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 14, 2019

Durante un concierto en Columbus, Estados Unidos, el líder de “El Tri” se dirigió a los presentes:

"Me comeré un gansito y no va decir recuérdame, va a decir me canso ganso".

Ahí, Lora invitó al público "a enviarle un saludo" al mandatario de la República procediendo con el grito de "Ehh pu...".

López Obrador externó su gusto musical más inclinado hacia el ex integrante de Los Beatles que al material del vocalista mexicano.

Con información de Reporte Índigo y Grupo VX