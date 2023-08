AMLO: “Vergonzoso” que “Alito” Moreno del PRI pida declinación de Beatriz Paredes

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de "vergonzoso" que el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, abriera la posibilidad de que Beatriz Paredes decline para dar su respaldo a la panista Xóchitl Gálvez en la candidatura del Frente Amplio por México.

"Es vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido 'ni modo, no saliste'. Como decía Adolfo Ruiz Cortines: 'ni modo, perdimos'", comentó López Obrador en conferencia.

El dirigente del PRI dijo ayer que él sacrificó sus aspiraciones presidenciales y que ahora espera que la senadora Beatriz Paredes tome la mejor decisión por la unidad del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD).

Por segundo día consecutivo, "Alito" Moreno sostuvo que su partido apoyará a quien vaya arriba en las encuestas para tener la candidatura más competitiva.

Beatriz Paredes esperará pronunciamiento de partido

La senadora Beatriz Paredes expresó, por su parte, que escuchará con atención el pronunciamiento del partido e insistió en que esperará los resultados de las encuestas del Frente antes de tomar una decisión.

Fuentes del PRI revelaron que Paredes y la dirigencia negociaban qué posiciones obtendrían en compensación ante una declinación.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal se lanzó en contra del proceso para la elección del candidato presidencial del Frente Amplio por México y dijo que no permitirá que engañen a la gente.

Lo mismo que con MC, dice alguien por ahí: 'Andrés Manuel quiere poner al candidato...'. Qué me va a importar a mí, son libres, lo que no me gusta es que se esté chantajeando, golpeando si no se aceptan las reglas del juego mafioso.

"Yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie, ni modo que me quede callado. Si me estoy dando cuenta y no me importa quién quede, si dije quién iba a quedar del bloque conservador, cómo voy a permitir que engañen a la gente", añadió.