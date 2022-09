AMLO: Inflación en México podría subir más que la de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la inflación en México podría "subir un poco más" que la que se registra en Estados Unidos.

Señaló que el subsidio a la gasolina para contener la inflación le ha costado al País 300 mil millones de pesos.

AMLO reunirá gabinete para reforzar acciones contra la inflación

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal "tocó madera" de su atril, por lo que anunció que se reunirá con su gabinete económico para reforzar el Paquete contra la Inflación y Carestía (PACIC).

Detalló que la inflación en nuestro país es de 8.2% y en Estados Unidos es de 8.5%, pero reitero que si no se hubiera subsidiado las gasolinas, la inflación estaría en 14%.

Es probable que, hacia adelante, probable, porque todavía vamos a llevar a cabo acciones, de que nos quedemos un poco arriba en inflación de Estados Unidos, pero está por verse, porque nosotros estamos aplicando políticas que nos están funcionando.

Si no hubiésemos tomado esa decisión la inflación se hubiese elevado al 14% no al 8.5 o al 8.2, al 14, y nos iba a causar estragos en la economía popular, en los ingresos de los trabajadores. Claro que nos costó el subsidio, nos está costando, alrededor de 300 mil millones, pero aun así tenemos una recaudación, un ingreso en el gobierno de 2.5% más que el año pasado, en términos reales".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que para evitar que la inflación suba se mantiene el subsidió a la gasolina, medida que, señaló, no fue recomendada por el Fondo Monetario Internacional, (FMI), ni el Banco Mundial, si no que "salió de nosotros".

"Esto fue nuestro, no nos lo recomendó el Fondo Monetario Internacional, no nos lo recomendó el Banco Mundial, salió de nosotros, el que no íbamos a aumentar las gasolinas, ni el diésel y que íbamos a subsidiar estos combustibles porque nos convenía más para controlar la inflación", dijo.