AMLO: “Excesos” y “burla” para México presupuesto del INE para 2023 por 24 mil millones para partidos y eleciones; recursos de organismos estatales “deberían usarse recurso para tapar baches”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “exceso y una burla”, la solicitud del presupuesto del INE por 24 mil millones de pesos.

El presidente López Obrador anunció que sería de mayor beneficio destinar ese dinero para tapar baches y resolver necesidades de la comunidad.

Yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es cuestionar, criticar los excesos”, expuso.

El presidente López Obrador consideró que corresponde a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos cada año, por lo que serán los legisladores quienes hagan o no los ajustes correspondientes.

Y destacó así la importancia de la iniciativa de reforma electoral que planteó al Congreso de la Unión, en la que varias de las propuestas van en el sentido de ahorros para el funcionamiento del sistema político-electoral.

Entre ellos mediante la la eliminación de los legisladores plurinominales, limitar el presupuesto a los partidos políticos o que sólo haya un órgano electoral nacional que organice todos los procesos de elección en el país, reportó La Jornada.

No sólo es el INE o el Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación) , en cada estado es lo mismo, se reproduce. ¿Y cada cuánto tiempo hay una elección? Cada tres años, cada seis años. ¿Y qué hacen esos aparatos?”, cuestionó AMLO .

Entonces si hay un Instituto Nacional, pues organiza todas las elecciones y ya no se necesitarían esos organismos estatales. Y ese dinero, aunque no les guste a mis adversarios, pero además por eso lo digo, porque no les gusta, que lo destinen los estados a tapar baches, tantas necesidades que hay”, propuso.